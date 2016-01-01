أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.
وقال كريم خطاب فى تصريحات تلفزيونية إن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ووليد أزارو وتم إبلاغ اللاعب بشكل رسمى بأنه خارج الحسابات الفنية بشكل نهائى .
وأضاف أن سيد عبدالحفيظ قال نصا للمهاجم المغربي: " أحسن لك امشي " فى الوقت الحالى حتى ولو على سبيل الإعارة خاصة فى ظل غضب الجهاز الفنى بقيادة فايلر ضده عقب الأزمة التى فجرها عقب علمه بأنه لن يكون متواجدا فى التشكيل الأساسى الخاص بمواجهة طنطا الماضية ، وتأكد عدم مشاركة اللاعب فى أى مباراة مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.
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التعليقات على أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي
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