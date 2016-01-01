مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في العراق

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في العراق

صورة الخبر: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العراق
مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العراق


تجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الطيران في بغداد، الأحد، حسبما أفادت "العربية".

وقام المحتجون بإغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد ردا على استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز ضدهم.

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بوقوع 8 جرحى في صفوف المتظاهرين خلال المواجهات.

كما أعلنت وكالة الأنباء العراقية إغلاق عدد من الطرق والجسور في ذي قار وإحراق المحتجون إطارات تنفيذا لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة.

وأدخلت القوات الأمنية في محافظة الديوانية جنوبي العراق حالة الإنذار القصوى.

وأمهل المتظاهرون في العراق السلطات أسبوعا واحدا ينتهي غدا الإثنين، قبل ترك خيم ‏الاعتصام والذهاب نحو تصعيد احتجاجهم للضغط بشكل أكبر في سبيل تحقيق المطالب ‏الأساسية. وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاعتصام في الساحات الرئيسية ‏بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في العراق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91232

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager