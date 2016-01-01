مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في العراق



مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العراق مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في العراق



تجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الطيران في بغداد، الأحد، حسبما أفادت "العربية".



وقام المحتجون بإغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد ردا على استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز ضدهم.



وأفادت وسائل الإعلام العراقية بوقوع 8 جرحى في صفوف المتظاهرين خلال المواجهات.

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كما أعلنت وكالة الأنباء العراقية إغلاق عدد من الطرق والجسور في ذي قار وإحراق المحتجون إطارات تنفيذا لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة.وأدخلت القوات الأمنية في محافظة الديوانية جنوبي العراق حالة الإنذار القصوى.وأمهل المتظاهرون في العراق السلطات أسبوعا واحدا ينتهي غدا الإثنين، قبل ترك خيم ‏الاعتصام والذهاب نحو تصعيد احتجاجهم للضغط بشكل أكبر في سبيل تحقيق المطالب ‏الأساسية. وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاعتصام في الساحات الرئيسية ‏بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.