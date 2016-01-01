يعتبر الكرفس من أكثر الاعشاب الصحية، وله فوائد عديدة للجسم بشكل عام ، كما تتواجد فيه العديد من الفيتامينات بتركيز عالي أيضًا.
كما يحتوي الكرفس على حمض الفوليك، كما ويحتوي أيضًا على مركبات الكومارين، والتي أثبتت الأبحاث العلمية أنها تقي من السرطان، لكن ما لا يعرفه البعض ان عشبة الكرفس لها مفعول السحر في حرق الدهون وخسارة الوزن.
اشار موقع " health line " انه يعتبر الكرفس مذيب صحّي للدهون، كما ويحتوي الكرفس على الكثير من الألياف فهو يمنح الشخص الشعور بالامتلاء والشبع.
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التعليقات على وداعا للوزن الزائد .. معلقة واحدة من عشبة شهيرة تعمل على حرق الدهون في أسرع وقت
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