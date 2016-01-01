وداعا للوزن الزائد .. معلقة واحدة من عشبة شهيرة تعمل على حرق الدهون في أسرع وقت



وداعا للوزن الزائد وداعا للوزن الزائد



يعتبر الكرفس من أكثر الاعشاب الصحية، وله فوائد عديدة للجسم بشكل عام ، كما تتواجد فيه العديد من الفيتامينات بتركيز عالي أيضًا.



كما يحتوي الكرفس على حمض الفوليك، كما ويحتوي أيضًا على مركبات الكومارين، والتي أثبتت الأبحاث العلمية أنها تقي من السرطان، لكن ما لا يعرفه البعض ان عشبة الكرفس لها مفعول السحر في حرق الدهون وخسارة الوزن.



اشار موقع " health line " انه يعتبر الكرفس مذيب صحّي للدهون، كما ويحتوي الكرفس على الكثير من الألياف فهو يمنح الشخص الشعور بالامتلاء والشبع.

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بالإضافة إلى أن الكرفس يحتوي على بعض المعادن النادرة كالكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والنحاس والمغنيسيوم والحديد، حيث تعمل هذه المعادن المهمة بدورها على حرق الدهون وتنظيم عملية الحرق والتخلص من السوائل الزائدة في الجسم .ولا يحتوي الكرفس على الكثير من السعرات الحرارية، فيمكن لأخذ معلقة من الكرفس المجفف ونقعها في الماء، والذي بدوره يعتبر مشروب التخسيس الأفضل وستلاحظ نتائجه بعد أسبوع واحد، على أن يشرب مرةً في اليوم.