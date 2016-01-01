الوجبات السريعة.. تصيبك بمشاكل في الوزن



الوجبات السريعة الوجبات السريعة



تتباين الآراء حول تناول الوجبات الخفيفة، فهناك من يعتقد أنه صحي بينما يعتقد البعض الآخر أنه يزيد الوزن.



ووفقًا لموقع healthline، يستخدم مصطلح "الوجبات الخفيفة" للإشارة إلى العناصر المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الرقائق والسناكس.



وفي إحدى الدراسات عندما سُئل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد عن سبب ذلك فسروا أن وجبات خفيفة غير صحية يليه الجوع وانخفاض مستويات الطاقة.

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ويشار إلى تناول الوجبات الخفيفة إلى الأكل أو الشرب خارج الوجبات الرئيسية المعتادة أسباب الوجبة الخفيفة تشمل الجوع وتوافر الطعام والإشارات البيئية والاجتماعية.