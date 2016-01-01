تتباين الآراء حول تناول الوجبات الخفيفة، فهناك من يعتقد أنه صحي بينما يعتقد البعض الآخر أنه يزيد الوزن.
ووفقًا لموقع healthline، يستخدم مصطلح "الوجبات الخفيفة" للإشارة إلى العناصر المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الرقائق والسناكس.
وفي إحدى الدراسات عندما سُئل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد عن سبب ذلك فسروا أن وجبات خفيفة غير صحية يليه الجوع وانخفاض مستويات الطاقة.
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التعليقات على الوجبات السريعة.. تصيبك بمشاكل في الوزن
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