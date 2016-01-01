عرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو يكشف عن أسرار العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بعنوان «رحلة الخيانة والدم».
وقالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية تتركز في الأموال التي تأتي من قطر وتركيا وعواصم أوروبية، فضلا عن الاشتراكات الشهرية التابعة للتنظيم الإرهابي.
وأضافت «أماني الخياط» أن رابطة الإخوان المصريين في الخارج هو كيان يضخ بشكل أساسي جزءا كبيرا في أنشطة التنظيم في مصر خاصة من الدول الأوروبية ودول الإقليم وبعضها منح لا ترد.
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التعليقات على لأول مرة.. أسرار العلاقات التركية بجماعة الإخوان.. فيديو
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