لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

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يستأنف غدا الأحد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



حيث يؤدي طلاب اولى ثانوي غدا الاحد 19 يناير 2020 امتحان الفلسفة والمنطق "ورقيا" ، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .



و وفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، سيتكون امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب اولى ثانوي ، من 20 سؤالًا اختيار من متعدد

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أما عن طلاب 2 ثانوي فيؤدوا غدا الاحد ، امتحان مادة التطبيقات الرياضية "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويؤدي طلاب الشعبة الادبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلكترونيا من 9 صباحا لـ 11 صباحا .وو وفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، سيتكون امتحان تطبيقات رياضية 30 سؤالًا مقسمة إلى (15 استاتيكا، 15 هندسة) ، بينما يتكون امتحان مادة علم النفس والاجتماع من 30 سؤالًا مقسمة إلى (15 علم نفس، و15 اجتماع).وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.