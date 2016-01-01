بيع الفتيات كغنائم .. مقاتلة كردية تحكي عن جرائم داعش .. فيديو

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صورة الخبر: المقاتلة كردية
المقاتلة كردية


قدم الإعلامي نشأت الديهي حلقة خاصة من برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" عن جرائم تنظيم داعش الارهابي
والتقي الاعلامي نشأت الديهي مع مجموعة من المقاتلات الكرديات والذىن تحدثو معة عن جرائم داعش وعن قطع الرؤوس وبيع الفتيات كغنائم.

وقالت أحد المقاتلات والتي تتبع مركز حماية المرأه،:أنني شاركت بالحرب على تنظيم داعش الارهابي منذ 3 سنوات .

واوضحت اننا شاركنا بالحرب وقمنا بتحرير العديد من المناطق كما ان الدواعش كنا نعرفهم من ملابسهم الغريبة ومن لحيتهم الطويلة .

وتابعت ان الجماعة الارهابية كانت تعتدي على المواطنين الابرياء ويقومون بقطع رؤوسهم كما أنهم كانوا يبيعون الفتيات من اجل الحصول على المال .

واستكملت أننا أخذنا الكثير من الوقت وبذلنا الكثير من المجهود حتى نعمل على تحرير الفتيات والصبيان من داخل معسكرات الجماعة الارهابية.

المصدر: قناة "تن"

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