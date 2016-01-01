قدم الإعلامي نشأت الديهي حلقة خاصة من برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" عن جرائم تنظيم داعش الارهابي
والتقي الاعلامي نشأت الديهي مع مجموعة من المقاتلات الكرديات والذىن تحدثو معة عن جرائم داعش وعن قطع الرؤوس وبيع الفتيات كغنائم.
وقالت أحد المقاتلات والتي تتبع مركز حماية المرأه،:أنني شاركت بالحرب على تنظيم داعش الارهابي منذ 3 سنوات .
واوضحت اننا شاركنا بالحرب وقمنا بتحرير العديد من المناطق كما ان الدواعش كنا نعرفهم من ملابسهم الغريبة ومن لحيتهم الطويلة .
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التعليقات على بيع الفتيات كغنائم .. مقاتلة كردية تحكي عن جرائم داعش .. فيديو
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