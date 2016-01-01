مع اشتداد حدة المواجهات في هذه الأثناء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أطلقت قوات مكافحة الشغب سيلًا من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، بعد أن حاول بعض الشبان إزالة العوائق الحديدية، حيث عمدوا إلى رمي القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.
وكشف الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني لـصحيفة "النهار" أن 40 جريحًا نُقلوا إلى المستشفيات و60 عولِجوا ميدانيًا، وسط إلقاء كثيف للقنابل المسيلة للدموع
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التعليقات على ساحة حرب في بيروت.. وقوات الأمن توجه تحذيرا شديد اللهجة للمتظاهرين.. فيديو
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