ننشر التفاصيل الكاملة لـ دهس سيارة للمارة في شبين الكوم

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ننشر التفاصيل الكاملة لـ دهس سيارة للمارة في شبين الكوم


شهدت مدينة شبين الكوم، حادثا جنونيا حيث أقدم شاب جامعي على دهس المارة والمواطنين بالشارع بسيارته بعد مشادة كلامية بينه وبين سائق تاكسي أدت لمشاجرة بينهم وأثناء هروبه بسيارته صدم 4 مواطنين بسيارته إضافة إلى قيامه بالاصطدام بأكثر من سيارة متوقفة بجانب الطريق.

وبدأت الواقعة بشارع فودافون بشبين الكوم؛ حيث يشهد الشارع هدوءًا وحالة طبيعية كسابق الأيام، إلا أن المارة فوجئوا بصوت عال يأت من آخر الشارع ليتجه الجميع لمكان الصوت ليجدوا مشاجرة بين سائق تاكسي وشاب يقود سيارة ملاكي وحاول الأهالي التفريق بينهما.

إلا أن الجميع فوجئ بهذا الشاب يركب سيارته ويقودها بسرعة جنونية محاولًا الاصطدام بالسارق، وفي هذه الأثناء ظهرت حالة من الرعب بالشارع وبدأ الجميع يهرب من أمام السيارة التي بدت وكأنها في سباق ، ولكن لم يفلح الجميع من الهرب من امامها فقد صدمت السيارة 4 أشخاص كانوا يسيرون بالشارع ، كما صدمت ثلاثة سيارات كانت تقف علي جانبي الطريق مما أدي لحدوث تلفيات كبيرة بهما.

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وفي هذه الأثناء توقفت السيارة بعد اصطدامها بإحدى السيارات بالشارع فأسرع الأهالي تجاه السيارة وقاموا بالإمساك بسائقها وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي توجهت لمكان الواقعة في الحال وألقت القبض على المتهم، ثم تواجدت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتبين من التحقيقات أن مرتكب الواقعة طالب يدعى محمد أيمن 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: elbalad

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