أكد محسن عبدالمسيح نجم فريق الإسماعيلي السابق، أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لم يخطئ بالتوقيع للزمالك، عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي.
وقال محسن عبدالمسيح في تصريحات لقناة " تايم سبورتس": "عبدالله السعيد لاعب لا يوجد لديه عواطف، دائما ما يبحث عن مصلحته".
وأضاف: "أرى أن عبدالله السعيد لم يخطئ بالتوقيع للزمالك، اللاعب أخبر سيد عبدالحفيظ أن لديه عرضا بـ 40 مليون جنيه، وقال شوف مصلحتك، وهذا ما فعله اللاعب".
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التعليقات على نجم الإسماعيلي السابق: ما فعله الأهلي بعد توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك جبروت.. فيديو
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