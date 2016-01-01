نجم الإسماعيلي السابق: ما فعله الأهلي بعد توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك جبروت.. فيديو

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عبدالله السعيد


أكد محسن عبدالمسيح نجم فريق الإسماعيلي السابق، أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لم يخطئ بالتوقيع للزمالك، عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي.

وقال محسن عبدالمسيح في تصريحات لقناة " تايم سبورتس": "عبدالله السعيد لاعب لا يوجد لديه عواطف، دائما ما يبحث عن مصلحته".

وأضاف: "أرى أن عبدالله السعيد لم يخطئ بالتوقيع للزمالك، اللاعب أخبر سيد عبدالحفيظ أن لديه عرضا بـ 40 مليون جنيه، وقال شوف مصلحتك، وهذا ما فعله اللاعب".

واختتم: "تجديد الأهلي لعقد عبدالله السعيد ثم عرضه للبيع ده جبروت، لماذا كل هذا، هذه كرة واحتراف".

يذكر أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز دخل نادي الـ100 مؤخرا بعد تسجيله هدف فى شباك الاتحاد السكندرى.

المصدر: elbalad

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