بدون أدوية ..أرخص مكون طبيعي للقضاء على الكرش

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مكون طبيعي للقضاء على الكرش


يزيد وزن الجسم في الشتاء بسبب تناول الاكلات المختلفة، ويعد خل التفاح والقرفة هو ابرز الوصفات الطبيعية للقضاء علي الكرش.

مكونات وصفة القضاء على الكرش:
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
نصف كوب من الماء.
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.
ملعقة صغيرة عسل أبيض.

- طريقة تحضير الوصفة وإستعمالها:
قومي بوضع كوب من الماء في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عليه ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وإخلطي المكونات جيدًا ، ثم تناولي المشروب ثلاث مرات يوميًا قبل كل وجبة بمدة 20 دقيقة.

المصدر: elbalad

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