قالت دينا حمدي زوجة مصرية، إن اتفاقات الزواج فيما يخص النفقات وبالأخص في مصر تختلف من عائلة لعائلة وليس لها قاعدة ثابتة.
وأضافت دينا حمدي خلال حوارها لبرنامج "السفيرة عزيزة" الذي يذاع علي فضائية " دي ام سي" ، انها ترى من وجهة نظرها ان الرجل اذا لم يتحمل النفقات كامله ومسؤولية تجهيز بيت الزوجية، لن يعرف قيمة المرأة و يفرط بها بسهولة.
وأشارت دينا حمدي، إلى أنه من الصعب التحدث عن أشياء مثل النفقات وعمل المرأة من الطرفين قبل الزواج ، ولكن الموضوع يأتي بشكل ودي بين الطرفين بعد الزواج.
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التعليقات على من المسؤول عن نفقات البيت..وهل من واجب المرأة المساهمة؟..فيديو
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