توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية الذي يعقد غدا الأحد، ويحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية.
كان الرئيس السيسى قد تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث الأوضاع الليبية، تم خلاله التوافق على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية ، يجب صياغته فى إطار شامل، يتناول كافة جوانب القضية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ورفض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبي.
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التعليقات على الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين" بشأن الأزمة الليبية
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