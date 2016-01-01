

8 أسباب وراء نقص المياه من «ردياتير» السيارة 8 أسباب وراء نقص المياه من «ردياتير» السيارة

يعد الردياتير من أهم الأجزاء في السيارة، فهو المسؤل عن تبريد وخفض درجة حرارة المحرك، وبالتالي الحفاظ على سلامة المحرك، وفي حالة نقص مياه الردياتير تؤثر سلبا على أداء وكفاءة المحرك.



ومن أهم أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة:



1- وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد، وهذا ما يؤدي إلى نقص المياه داخل الردياتير.

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2- حدوث عطل أو خلل بمروحة السيارة، وهي أحد العوامل لتبريد السيارة، مما يؤدي إلى نقص مياه الردياتير.3- إهمال متابعة مستوى الماء داخل الردياتير، ويحدث فقد الماء طبيعيا بسبب الحرارة.4- التشغيل الدائم لتكييف السيارة يستهلك الكثير من ماء الردياتير.5- وجود تلف في منظم الحرارة الخاص بالسيارة، المسئول عن تنظيم درجة حرارة الماء بعد دخوله إلى الريدياتير، وعند حدوث أي خلل به يؤدي إلى نقص الماء.6- تلف الردياتير نتيجة كثرة تشغيله وقدم عمره الإفتراضي، وهنا يجب تغييره.7- حدوث ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الردياتير.8- تسريب في الغطاء أسفل الردياتير.