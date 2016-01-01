

«بي إم دبليو بريليانس» تستدعي 312 ألف سيارة في الصين لعيوب في خزانات الوقود «بي إم دبليو بريليانس» تستدعي 312 ألف سيارة في الصين لعيوب في خزانات الوقود

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة «بي إم دبليو بريليانس أوتوموتيف»، وهي مشروع مشترك بين مجموعة «بي إم دبليو» وشركة «بريليانس تشاينا أوتوموتيف» القابضة المحدودة، 312 ألفا و281 سيارة في الصين بسبب خزانات الوقود المعيبة.



وذكرت المصلحة –في بيان اليوم- أن الاستدعاء يتضمن نماذج تشمل سلسلة 316 آي و316 لي و318 آي و318 لي و320 آي و320 لي و328 آي و328 لي و330 آي و330 لي و335 لي، والتي تم تصنيعها بين 22 أبريل 2011 و31 يوليو 2016، لافتة إلى أنه ستبدأ عملية استدعاء 150951 سيارة في 27 ديسمبر 2019 بينما سيتم استدعاء 161330 سيارة في 29 مايو 2020.



وأوضحت أن العيب في خزانات الوقود يمكن أن يسبب تسرب النفط وزيادة المخاطر، مشيرة إلى أن الشركة المعنية ستقوم بفحص المركبات المستدعاة واستبدال خزانات الوقود المعيبة مجانا.