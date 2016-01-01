نصحت دراسة حديثة، باتباع بعض العادات الصحية للوقاية من الأمراض وإطالة العمر.
عادات تطيل العمر
ووفقا للدراسة التي نشرتها جامعة هارفارد الأمريكية، فإن الخمس عادات، أولها هي الامتناع عن التدخين نهائيا، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن شرب الكحول.
وتعد هذه الدراسة الأمريكية هي امتداد لدراسة أجرتها هارفارد في 2018، قالت إن اتباع هذه العادات يسهم بإطالة متوسط العمر الافتراضي للإنسان، بحسب وكالة "سبوتنك".
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التعليقات على الإقلاع عن التدخين والتخلي عن الوزن الزائد.. عادات تطيل العمر
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