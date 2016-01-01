

الإقلاع عن التدخين والتخلي عن الوزن الزائد.. عادات تطيل العمر الإقلاع عن التدخين والتخلي عن الوزن الزائد.. عادات تطيل العمر

نصحت دراسة حديثة، باتباع بعض العادات الصحية للوقاية من الأمراض وإطالة العمر.



عادات تطيل العمر

ووفقا للدراسة التي نشرتها جامعة هارفارد الأمريكية، فإن الخمس عادات، أولها هي الامتناع عن التدخين نهائيا، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن شرب الكحول.



وتعد هذه الدراسة الأمريكية هي امتداد لدراسة أجرتها هارفارد في 2018، قالت إن اتباع هذه العادات يسهم بإطالة متوسط العمر الافتراضي للإنسان، بحسب وكالة "سبوتنك".

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وبالإضافة إلى أنها هذه العادات تساهم في إطالة العمر، فإنها تسهم في منح الإنسان سنوات يعيشها في صحة بعيدا عن أمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أيضا.وكانت دراسات سابقة وجدت أن اتباع نمط حياة صحي يسهم بتحسين متوسط العمر المتوقع، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان.