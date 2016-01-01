حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزل المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
عاطفيا: المريخ في منزل الحظ يحسّن من طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وإذا كنت متزوجا تجنب الخلافات مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
اجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط لكنك قادر على حل المشاكل وتحجيمها.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.
عاطفيا وعائليا: لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
عاطفيا: اليوم تعلن عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.
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