

حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزل المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

عاطفيا: المريخ في منزل الحظ يحسّن من طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وإذا كنت متزوجا تجنب الخلافات مع شريك حياتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا ولا تعلن أخبارك الشخصية.

مهنيا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.

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السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.اجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.الأسدمن 23/7 إلى 22/8عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط لكنك قادر على حل المشاكل وتحجيمها.العذراءمن 23/8 إلى 22/9مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.الميزانمن 23/9 إلى 22/10مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.عاطفيا وعائليا: لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.العقربمن 23/10 إلى 22/11مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.القوسمن 23/11 إلى 21/12عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.الجديمن 22/12 إلى 20/1مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.عاطفيا: اليوم تعلن عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.الدلومن 21/1 إلى 19/2مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.الحوتمن 20/2 إلى 20/3مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.