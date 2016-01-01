حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020

آخر الأخباراخبار منوعة › حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020

صورة الخبر: حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020
حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزل المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
عاطفيا: المريخ في منزل الحظ يحسّن من طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وإذا كنت متزوجا تجنب الخلافات مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
اجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط لكنك قادر على حل المشاكل وتحجيمها.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزل المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.
عاطفيا وعائليا: لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
عاطفيا: اليوم تعلن عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حظك اليوم| توقعات الأبراج.. 18 يناير 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20949

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager