

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18 يناير 2020 سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم السبت، في ماكينات الصرافة وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، بعد أن سجل انخفاضا اليومين الماضيين ، وبقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي عند 15.77 جنيه للشراء مقابل 15.87 جنيه للبيع.



وعاود سعر صرف الدولار تسجيل مستويات متفاوتة في البنوك المصرية، حيث تم رصد 7 أسعار مختلفة للعملة الخضراء في البنوك.



سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2020

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا بنحو 4 قروش في تعاملات اليومين الماضيين.

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وتزامن تراجع الدولار مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماع له في 2020.أعلى سعر للدولار في مصروجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه.وسجل الدولار سعرا أقل بقرش واحد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.81 جنيه للشراء مقابل 15.91 جنيه للبيع.أقل سعر للدولار في مصروجاء أقل سعر للدولار لدى بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.سعر الدولار في أكبر بنك حكوميوسجل سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.80 جنيه للشراء و15.90 للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).سعر الدولار في أكبر بنك خاصوسجل سعر الدولار 15.77 جنيه للبيع مقابل 15.87 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).وتكرر السعر ذاته في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي والمصرف المتحد والمصري الخليجي.وبسعر أعلى قرشا واحدا سجل الدولار 15.78 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للبيع في بنوك عودة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمشرق وميد بنك (مصر إيران) والبركة وبلوم وكريدي أجريكول والإسكندرية.وسجل الدولار 15.79 للشراء و15.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.أسعار اليورو والإسترلينيووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.51 جنيه للشراء مقابل 17.71 جنيه للبيع، والإسترليني 20.56 جنيه للشراء مقابل 20.85 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والديناروعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 51.82 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.