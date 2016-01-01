أندية إيران تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا.. تفاصيل

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دوري أبطال آسيا


أعلنت أندية إيران بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو، انسحابها من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي، بنقل مبارياتهم في البطولة خارج حدود إيران، نظرا للظروف الأمنية المتوترة التي تمر بها البلاد.

وكان الاتحاد الاتحاد الإيراني أعلن أمس، الجمعة، خلال بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي، يفيد بنقل مباريات أنديته في دوري الأبطال إلى أرض محايدة.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن روساء بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو، اجتمعوا اليوم، السبت، وقرروا الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا.

المصدر: وكالة أنباء فارس

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