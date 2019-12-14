

ننشر أسعار الذهب بالسوق المحلية 18 يناير ننشر أسعار الذهب بالسوق المحلية 18 يناير

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2020.



وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 682 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5456 جنيها.وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلية، تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراوحت قيمة التراجع بين 8 و 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.