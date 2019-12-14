ننشر أسعار الذهب بالسوق المحلية 18 يناير

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2020.
وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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