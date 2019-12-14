سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، أمس الجمعة، بعد بيانات قوية لسوق المساكن في أمريكا ودلائل على مرونة في الاقتصاد الصيني أثارت آمالًا بتعافي النمو العالمي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 49.44 نقطة، أو 0.17%، إلى 29347.08 نقطة، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعًا 12.81 نقطة، أو 0.39%، عند 3329.62 نقطة.
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التعليقات على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة جديدة
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