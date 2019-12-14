المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة جديدة

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المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة جديدة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، أمس الجمعة، بعد بيانات قوية لسوق المساكن في أمريكا ودلائل على مرونة في الاقتصاد الصيني أثارت آمالًا بتعافي النمو العالمي.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 49.44 نقطة، أو 0.17%، إلى 29347.08 نقطة، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعًا 12.81 نقطة، أو 0.39%، عند 3329.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 31.81 نقطة، أو 0.34%، ليغلق عند 9388.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.29%، وستاندرد آند بورز 1.96%، وداو جونز 1.82%.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير في أغسطس 2019.

المصدر: الدستور

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