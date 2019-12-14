وزير البترول: تغطية احتياجات الصعيد باستثمارات 450 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحوري لمعامل التكرير المصرية في استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2020 / 2021 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والمالية وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .
وأضاف الوزير أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول في تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالي ترشيد استهلاك النقد الأجنبي ، كما أكد على الاهتمام الذي توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط والذي يشهد حالياً تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتيـن بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلي من هذا المنتج الحيوي بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار .
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