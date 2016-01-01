كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

آخر الأخباراخبار الرياضة › كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

صورة الخبر: يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول


أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول غياب 3 لاعبين، عن مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "لوفرين سيعود إلى تدريبات الفريق عقب مباراة مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة".

وأضاف كلوب: "ميلنر وكيتا في مرحلة التعافي، ولم يتحدد موعد عودتهما إلى الملاعب حتى الآن".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36781

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager