أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول غياب 3 لاعبين، عن مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "لوفرين سيعود إلى تدريبات الفريق عقب مباراة مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة".
وأضاف كلوب: "ميلنر وكيتا في مرحلة التعافي، ولم يتحدد موعد عودتهما إلى الملاعب حتى الآن".
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التعليقات على كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي
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