عرضت قناة "الحدث"، تقريرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعن إساءة استخدامه للسلطة، موضحة أن قرار الاتهام حظى بتأييد 228 ومعارضة 193 نائبا من مجلس الشيوخ.
وصرح آدم شيف، رئيس الاستخبارات فى مجلس النواب، بأن دونالد ترامب أساء استخدام منصبه كرئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي استغل منصبه للتأثير على خصمه جون بايدن في انتخابات 2020، ومهدت لمحاكمة ستعقد بعد عدة أيام، للنظر في قضية عزل ترامب.
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التعليقات على مجلس النواب الأمريكي: ستتم محاكمة ترامب الثلاثاء القادم ..فيديو
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