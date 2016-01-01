الحرنكش الحبة السحرية.. يعالج السكر وضغط الدم ويقاوم السرطان



الحرنكش الحرنكش



يعد الحرنكش من الفواكة الموسمية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والقيم الغذائية التى تمد الجسم بالعديد من الفوائد، وتعزز صحة الإنسان بشكل كبير.



ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم فوائد الحرنكش على الصحة.



- الحفاظ على صحة العيون بشكل كبير وتعزيزها

- يساعد على إنقاص الوزن بشكل هائل لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة جدًا

- يساعد فى علاج مرض السكر والتحكم به، وذلك لعدم احتوائه على الصوديوم والكولسترول

- يعزز من صحة الجهاز المناعى بصورة عالية لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين c

- يساعد بشكل هائل فى علاج الأنفلونزا لاحتوائه على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية للجسم

- الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

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