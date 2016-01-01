تكشف لنا أحدث البيانات الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق أن شركة آبل هي الشركة المهيمنة على سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية مع العلم بأن هذا الإسم يُطلق على سماعات الأذن التي لا تحتوي على كابلات تربط بين السماعتين.
قامت شركة آبل بشحن 58.7 مليون وحدة من سماعات AirPods في العام الماضي، مما يعني أن واحدة من كل سماعتين يتم بيعها في العام 2019 تحمل شعار آبل، وهذا ما يجعل الحصة السوقية لشركة آبل تبلغ 54.4 في المئة. هذا ليس كل شيء، فقد حصلت شركة آبل على 71 في المئة من إيرادات سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية على الصعيد العالمي.
وفي الوقت نفسه، حصلت شركة Xiaomi على المرتبة الثانية بعدما نجحت في شحن 9.1 مليون وحدة مما جعلها تستحوذ على 8.5 في المئة من السوق العالمي. الأخبار السارة للشركة الصينية هي أنها تتفوق على شركة سامسونج التي تمكنت فقط من شحن 7.4 مليون وحدة من سماعات Galaxy Buds مما جعلها تستحوذ على 6.9 في المئة من السوق.
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التعليقات على آبل تُهيمن على سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2019 بفارق كبير عن أقرب منافسيها
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