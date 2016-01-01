

آبل تُهيمن على سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2019 بفارق كبير عن أقرب منافسيها آبل تُهيمن على سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2019 بفارق كبير عن أقرب منافسيها

تكشف لنا أحدث البيانات الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق أن شركة آبل هي الشركة المهيمنة على سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية مع العلم بأن هذا الإسم يُطلق على سماعات الأذن التي لا تحتوي على كابلات تربط بين السماعتين.



قامت شركة آبل بشحن 58.7 مليون وحدة من سماعات AirPods في العام الماضي، مما يعني أن واحدة من كل سماعتين يتم بيعها في العام 2019 تحمل شعار آبل، وهذا ما يجعل الحصة السوقية لشركة آبل تبلغ 54.4 في المئة. هذا ليس كل شيء، فقد حصلت شركة آبل على 71 في المئة من إيرادات سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية على الصعيد العالمي.



وفي الوقت نفسه، حصلت شركة Xiaomi على المرتبة الثانية بعدما نجحت في شحن 9.1 مليون وحدة مما جعلها تستحوذ على 8.5 في المئة من السوق العالمي. الأخبار السارة للشركة الصينية هي أنها تتفوق على شركة سامسونج التي تمكنت فقط من شحن 7.4 مليون وحدة من سماعات Galaxy Buds مما جعلها تستحوذ على 6.9 في المئة من السوق.

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تعتقد شركة Strategy Analytics أن سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية سينمو بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا بحلول العام 2024 من حيث الوحدات التي يتم شحنها وسيشهد إيرادات تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي مما يجعلها وسيلة هامة بالنسبة للشركات للنمو في المستقبل. للمقارنة، إستقطب سوق الألعاب العالمي إيرادات تبلغ أكثر من 120 مليار دولار أمريكي في العام 2019 مع العلم بأن حوالي 65 مليار دولار جاءت من ألعاب الأجهزة المحمولة.