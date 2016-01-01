معركة ساخنة بانتخابات النواب التكميلية في الجيزة

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تضمنت القائمة النهائية للمرشحين بدائرة الجيزة، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بالدائرة الأولى، دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، عددا من الأسماء، أبرزها رجل الأعمال محمد أبو العينين، مرشح عن حزب مستقبل وطن، والذى يشغل منصب نائب رئيس الحزب للمجالس النيابية، و"هشام محمد بدوى سيد"، مستقل نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى، إلى جانب كل من "الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل.



وتُجرى الانتخابات فى المقار المحددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 فى يوميى الجمعة والسبت الموافقين 7 و 8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة يومي الجمعة والسبت الموافقين 6 و 7 مارس 2020.



محمد أبو العينين

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وبهذا تشتعل المنافسة بين كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين، فقد مثّل الدائرة نفسها من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زال يحظى بشعبية بين أبناء الدائرة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، بالإضافة لخبرته الدولية، حيث تم اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، إلى جانب ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم به.ومثًل أبو العينين أهالى الجيزة لأكثر من 15 عامًا تحت قبة البرلمان، وسبق وأن قرر رجل الأعمال الابتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعى القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.ويعتبر أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة واسعة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية، كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، و رئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء، منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى وغيرها.وعلى الطرف الثانى من أبرز المرشحين أيضا نجل النائب الراحل محمد بدوى، الذى أعلن خوضه للانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة، تلبية لرغبة أبناء الدائرة ومطالبتهم لاستكمال مسيرة والده، وإنهاء المشروعات التي بدأها والده في السنوات الماضية، وذلك عبر اللافتات المؤيدة لترشيحه، مؤكدا فى تصريحات سابقة له أنه سيعمل على قدم وساق لاستكمال مسيرة والده المشرفة داخل البرلمان وتحقيق آمال أبناء دائرته، التي تعهد بتحقيقها برنامج والده وقطع فيها شوطا كبيرا، وأنه سيسعى لتقديم عمل يليق بطموح وفكر أهالي الجيزة ويمثل صوت الشباب وكل أهالي الدائرة تحت قبة البرلمان.يقدم التهنئة بمناسبة أعياد الميلادوعقد نجل البرلمانى الراحل العديد من اللقاءات الجماهيرية بالدائرة، حيث التقى مع العديد من المواطنين واستمع لشكواهم، وقام بتنظيم عدد من الجولات بمنطقة عزبة الصعايدة والمنيب، وشارك فى تهنئة الأقباط بعيد الميلاد، ويحرص فى جميع لقاءاته على إعلاء صوت الشباب تحت القبة، والنهوض بملف الرعاية الاجتماعية.يذكر أن النائب محمد فؤاد، سبق وأن أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، دعمه للمرشح هشام بدوى، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، كاتبا:" خالص الأمنيات القلبية للمهندس هشام بدوي دسوقي، عن دائرة قسم الجيزة، آملين من المولى عز وجل أن يكون خير خلف لخير سلف ".كما قرر الأمير موسى أحمد على محمد، الترشح فى الانتخابات التكميلية مستقل، وذلك من خلال تنظيم عدد من الفاعليات والمسيرات بالدائرة، لافتا إلى أنه يسعى لتقديم كل الخدمة والدعم لأبناء الدائرة، حتى وإن كانت الفترة المتبقة فى الفصل التشريعى عدة شهور سيعمل خلالها على الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.الأمير موسى اثناء الانتخابات البرلمانية السابقةالجدير بالذكرأن الأمير موسى، سبق وان ترشح فى انتخابات البرلمان التى اجريت فى عام 2015 ولم يحالفه الحظ، وحصل حينها على رمز الاتوبيس، رقم 11 ولم يحالفه الحظ، وقرر الترشح فى الانتخابات التكميلية.