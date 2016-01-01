ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة



رخام جبل الجلالة رخام جبل الجلالة



قال المهندس أحمد الدمرداش، رئيس قسم المحاجر في جبل الجلالة، إن المشروع يحتوي على كنوز من الرخام ليس لها مثيل في العالم، وتم اكتشاف نوع جديد غير موجود في العالم، سيتم الإعلان عنه.



وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رخام «الأمبرادور»، يتواجد بكثافة في جبل الجلالة، مثل نظيرتها الموجودة في لبنان وإسبانيا وعدد من دول العالم.



وأضاف المهندس أحمد الدمرداش، أن جبال هضبة الجلالة البحرية، ترتفع عن سطح البحر 1200 متر، وممتدة حتى منطقة الزعفرانة.

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وكشف المهندس أحمد الدمرداش، عن أن متوسط عمر المحجر في مشروع الجلالة، تمتد خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، موضحا أن المصنع الخاص بالرخام، يبعد عن الجبل نحو 20 كيلومترا.