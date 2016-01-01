إتاحة استمارة التقدم الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط



امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًا.



وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه على طلاب الشهادة الثانوية الازهرية القيام بالخطوات التالية للتسجيل :



لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها

غدا.. 53 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

قد يعجبك أيضا...

* يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.* يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx* على الطالب ادخال اسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.* يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.جدير بالذكر أن هذه التسهيلات تعد أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.