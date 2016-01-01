لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

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يستأنف غدا السبت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 18 يناير 2020 امتحان الرياضيات، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 4 عصرا.



ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، سيتكون امتحان الرياضيات من 40 سؤالا، الأسئلة مقسمة كالتالي : (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد.

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أما عن طلاب 2 ثانوي فيؤدوا غدا السبت 18 يناير 2020 امتحان الفيزياء لطلاب العلمي، والتاريخ لطلاب الأدبي، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 9 صباحا حتى 11 صباحا.ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان الفيزياء من 30 سؤالا اختيار من متعدد، كما يتكون امتحان التاريخ من 30 سؤالًا اختيار من متعدد.وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.