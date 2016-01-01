إعلام القاهرة تنظم مسابقة للطلاب.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وكيلة كلية الإعلام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة لطلاب الكلية لإنتاج فيلم توعية قصير أو مطبوعة توعوية أو تصميم إعلان أو إنتاج عمل صحفي لتشجيع الغذاء الصحي.
أوضحت الوكالة أن المسابقة جاءت تزامنا مع حملة "عيشها بصحة" لتشجيع الغذاء الصحي وأهميته لتوعية الجمهور بالتغذية الصحيحة لتجنب الأمراض المصاحبة للتغذية العشوائية.
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