إعلام القاهرة تنظم مسابقة للطلاب.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وكيلة كلية الإعلام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة لطلاب الكلية لإنتاج فيلم توعية قصير أو مطبوعة توعوية أو تصميم إعلان أو إنتاج عمل صحفي لتشجيع الغذاء الصحي.



أوضحت الوكالة أن المسابقة جاءت تزامنا مع حملة "عيشها بصحة" لتشجيع الغذاء الصحي وأهميته لتوعية الجمهور بالتغذية الصحيحة لتجنب الأمراض المصاحبة للتغذية العشوائية.



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وأشارت الكلية إلى أنه سيتم تخصيص جوائز للفائزين بالمسابقة وسيتم إعلانها في حفل تنظمه الكلية في شهر مارس المقبل على أن يكون آخر موعد للتقديم في المسابقة 15 فبراير المقبل.يذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي مسارات للتكامل والمنافسة" في الفترة بين 21 و22 أبريل.