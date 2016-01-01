كيف تخشع وتبكي من خشية الله؟.. فيديو



كيف تخشع وتبكي من خشية الله؟ كيف تخشع وتبكي من خشية الله؟



تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " كيف أخشع وأبكي من خشية الله".



وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن كثرة الذكر ترقق القلب، ومن أحب الله لهج لسانه بذكر الله وعليك أن تكثر من الذكر، والصلاة على رسول الله.



وأضاف: لا تحرم نفسك من صلاة ركعتين في جوف الليل والمناجاة بينك وبين ربك، واسأل الله أن يرقق قلبك وأن يجري على لسانك حسن الدعاء الذي يقربك منه ويجعلك في محل القبول.

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حكم الخشوع في الصلاةرأى جمهور الفقهاء أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، ولكنه من لوازمها فلا تبطل الصلاة بتركه، ولكن ينقص الثواب بقدر ما تفقده من خشوع.ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي، فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ ، فَالتُّسْعُ ، فَالثُّمُنُ ، فَالسُّبُعُ ، حَتَّى تُكْتَبَ صَلاَتُهُ تَامَّةٌ".وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة وتبطل الصلاة بتركه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بعدم بطلانها لكن على المرء أن يتحرى الخشوع في صلاته حتى يغنم منها بالأجر العظيم من الله لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} وأن يتدبر ما يقرأه من الآيات القرآنية.https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/607420970070592/?t=0