طريقة عمل الشعرية بالمكسرات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الشعرية بالمكسرات

صورة الخبر: الشعرية بالمكسرات
الشعرية بالمكسرات


قدمت الشيف توتا مراد طريقة مبتكرة لعمل الشعرية بالمكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي .

مقادير الشعرية بالمكسرات وهي كالتالي،

نصف كيلو شعرية

ملح

فلفل

قرفة

بهارات لحمة
بصل مفروم

فص ثوم مهروس زيت

سمنة

شوربة مغلية مكسرات مشكلة

طريقة عمل الشعرية بالمسكرات :
واضافت توتا أن طريقة العمل تتضمن تحمير الشعرية ثم وضع البصل عليها ، و يتم إضافة البهارات للشعرية وتقليبهم ومن ثم إضافة الشوربة ،ألى أن تتشرب الشعرية ويتم تخفيض درجة حرارة النار ألى ان تستوى فى أقل من 10 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم بوضع المكسرات فوق الوجة .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الشعرية بالمكسرات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85876

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager