طريقة عمل الشعرية بالمكسرات



الشعرية بالمكسرات الشعرية بالمكسرات



قدمت الشيف توتا مراد طريقة مبتكرة لعمل الشعرية بالمكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي .



مقادير الشعرية بالمكسرات وهي كالتالي،



نصف كيلو شعرية

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ملحفلفلقرفةبهارات لحمةبصل مفرومفص ثوم مهروس زيتسمنةشوربة مغلية مكسرات مشكلةطريقة عمل الشعرية بالمسكرات :واضافت توتا أن طريقة العمل تتضمن تحمير الشعرية ثم وضع البصل عليها ، و يتم إضافة البهارات للشعرية وتقليبهم ومن ثم إضافة الشوربة ،ألى أن تتشرب الشعرية ويتم تخفيض درجة حرارة النار ألى ان تستوى فى أقل من 10 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم بوضع المكسرات فوق الوجة .