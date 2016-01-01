تعاني الكثير من النساء من أزمة رائحة الثلاجة الكريهة نظرا لتخزين أنواع مختلفة من الطعام بها قد تصل لأيام طويلة، ومع اختلاف هذه الأنواع والأصناف تتسبب في جعل رائحة الثلاجة كريهة كما ينعكس بشكل كبير على صحة الطعام المخزن بها.
يمكنك التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بحيلة سهلة وبسيطة نصح بها موقع wikiHow وهي عن طريق استخدام فنجان قهوة بداخل الثلاجة.
- قومي أولا بفضل الثلاجة عن الكهرباء وتفريغ الثلاجة من محتوياتها وتخلصي من الأطعمة التي فسدت واكتفي فقط بالأغراض التي ستحفظيها بالثلاجة.
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التعليقات على حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث
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