حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث

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صورة الخبر: أزمة رائحة الثلاجة الكريهة
أزمة رائحة الثلاجة الكريهة


تعاني الكثير من النساء من أزمة رائحة الثلاجة الكريهة نظرا لتخزين أنواع مختلفة من الطعام بها قد تصل لأيام طويلة، ومع اختلاف هذه الأنواع والأصناف تتسبب في جعل رائحة الثلاجة كريهة كما ينعكس بشكل كبير على صحة الطعام المخزن بها.

يمكنك التخلص من رائحة الثلاجة الكريهة بحيلة سهلة وبسيطة نصح بها موقع wikiHow وهي عن طريق استخدام فنجان قهوة بداخل الثلاجة.

- قومي أولا بفضل الثلاجة عن الكهرباء وتفريغ الثلاجة من محتوياتها وتخلصي من الأطعمة التي فسدت واكتفي فقط بالأغراض التي ستحفظيها بالثلاجة.

- نظفي الثلاجة جيدا بماء وصابون التنظيف باستخدام اسفنجة ومنشفة نظيفة واتركيها مفتوحة حتى تجف تماما.

- ضعي كمية من بن القهوة في فنجان وضعيه في أي مكان مناسب بالثلاجة ثم ضعي بها الأغراض التي ستحفظيها واتركي فنجان القهوة بالثلاجة لفترة طويلة.

- القهوة ستعمل على التخلص من الروائح الكريهة بالثلاجة وستجعل رائحتها دائما مقبولة دون إفساد الطعام.

المصدر: wikiHow

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