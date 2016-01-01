لا ترميه بعد اليوم.. تعلمي تبييض البشرة بقشر اليوسفى



تبييض البشرة بقشر اليوسفى تبييض البشرة بقشر اليوسفى



تبييض البشرة من أكثر الأمور التي تغلب بال الفتيات ويجربن حيل كثيرة من أجل تبييض الوجه للحصول على بشرة نضرة وصافية، لكن الكثير يغفلن مدى فائدة قشور اليوسفي وقدرتها على تفتيح الوجه بشكل فعال وآمن لكل أنواع البشرة.



ومع انتشار اليوسفي في الأسواق في موسم الشتاء يمكنك استغلال قشور اليوسفي بطريقتين مختلفتين من أجل تبييض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم كما ذكرها موقع glowpink المعني بجمال المرأة.



مكنتشالطريقة الأولي:

قومي بطحن كمية من قشور اليوسفي في الكبة حتى تحصلي على عجينة لينة وضيفي لها ملعقة عسل أبيض مع ملعقة ترمس مطحون وملعقة حليب بودرة واخلطي وزيت اللوز الحلو وقلبي المكونات جيدا وأفرديها على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ، فقشور اليوسفي تحتوي على فيتامين سي وهو مفيد لصحة البشرة ويساعد على تفتيحها بشكل فوري.

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الطريقة الثانية:استخدمي قشور اليوسفي في تفتيح الأماكن الداكنة بجسمك مثل تحت الإبطين أو المنطقة الحساسة أو الركبة و الكوعين، وذلك عن طريق استخدام قشرة كبيرة من اليوسفي وضعي بداخلها كمية من الترمس المطحون أو القهوة أو السكر وافركي بها المنطقة التي ترغبين في تفتيحها ، وكرري التجربة مرتين أسبوعيا.