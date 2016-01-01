أوجد مهندسو جامعة كولورادو بولدر الأمريكية، نوعاً خاصاً من الإسمنت الحي الصديق للبيئة، عبر خلط الرمال والهلام والبكتريا، وذلك لاستخدامه في تشييد أبنية يمكنها ترميم نفسها بشكل تلقائي.
ويحتوي الإسمنت الجديد الذي يمكنه امتصاص أشعة الشمس، على شكل من الطحالب البدائية الطبيعية، وأوضح البروفيسور ويلر سوروبار الذي يرأس مختبر المواد الحية في جامعة كلورادو "أن هذا الابتكار يفتح الباب على مصراعيه، أمام تشييد أبنية قابلة للترميم الذاتي في المستقبل".
انهيار مبنى خلال تفجير محكم له، وذلك لتوفير حماية أفضل للمنطقة القديمة القريبة من المدينة في داتونغ بمقاطعة شانشي، الصين 8 أغسطس/ آب 2016.
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التعليقات على "الإسمنت الحي" مادة جديدة تسمح للأبنية بترميم نفسها تلقائيا
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