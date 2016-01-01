مزاد سيارات جديد ينطلق في مصر خلال شهر فبراير المقبل وهو مزاد سيارات نيابات وجهات حكومية مختلفة سيقام في يوم 4 فبراير المقبل ويشمل العديد من المركبات تشمل تكاتك وبيك أب وميكروباص ونقل واسعاف وتروسيكل وجرارات ولوادر ومقطورات وسيارات ملاكي صالون وجيب وفنطاس وميني باص وأتوبيسات وموتوسيكلات ماركات مختلفة.
وتشمل الأنواع المعروضة:
- باجاج
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التعليقات على مرسيدس وجيب في مزاد جديد 4 فبراير.. تفاصيل
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