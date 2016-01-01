مرسيدس وجيب في مزاد جديد 4 فبراير.. تفاصيل

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مرسيدس وجيب في مزاد جديد 4 فبراير.. تفاصيل

مزاد سيارات جديد ينطلق في مصر خلال شهر فبراير المقبل وهو مزاد سيارات نيابات وجهات حكومية مختلفة سيقام في يوم 4 فبراير المقبل ويشمل العديد من المركبات تشمل تكاتك وبيك أب وميكروباص ونقل واسعاف وتروسيكل وجرارات ولوادر ومقطورات وسيارات ملاكي صالون وجيب وفنطاس وميني باص وأتوبيسات وموتوسيكلات ماركات مختلفة.

وتشمل الأنواع المعروضة:

- باجاج

- داتسون

- دودج

- فورد

- جاوا
- ترامكو

- ميتسوبيشي

- فولكس فاجن

- بيدفورد

- شيفروليه

- ايسوزو

- نصر

- فيات

- جيب شيروكي

- بيجو

- مرسيدس

- كرايسلر

- رينو

- أوبل

- جي ام سي

- لادا

وقالت الهيئة أن جميع السيارات والموتوسيكلات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص فيما يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه. وتقام المزادات في النادي المصري القاهري في عين الصيرة وتطلب كراسة الشروط من مقر هيئة الخدمات الحكومية في الدقي.

المصدر: صدى البلد

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