جوجل تحسّن البحث عن الملابس للتسوق عبر محرك البحث

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جوجل تحسّن البحث عن الملابس للتسوق عبر محرك البحث

عادة عندما تريد شراء شيء ما كالملابس أو الأحذية عبر الانترنت فإنك تتجه لمتجرك المفضل وتبحث من خلاله، لكن جوجل لديها محرك بحث متخصص بالتسوق أيضاً، واليوم قدمت له تحديث يحسّن من تجربة استخدامه بشكل ملحوظ.

عند البحث في جوجل لتسوق الملابس والأحذية فإنها تعرض صور المنتجات وتفاصيلها بشكل أوضح في صفحة واحدة، ويمكنك فرز نتائج البحث حسب عدة معايير كالقياس واللون والنوع والمتجر وغيرها، كما يمكنك تصفح المراجعات لتساعدك في اتخاذ قرار الشراء.

بعد اختيار أحد المنتجات بالضغط عليه يظهر لك كل المتاجر التي توفره مع أسعار كل متجر وتقييم المنتج فضلاً عن مراجعات الآخرين.

استخدمت جوجل أكثر من مليون متجر عبر الانترنت لجمع المنتجات منها سواء بصورها أو وصفها أو أسعارها، وتعمل الآن على إتاحة التجربة الجديدة لكافة المستخدمين والتي يمكن الوصول إليها بمجرد البحث عن أي قطعة تريدها من الملابس والأحذية و الاكسسوارات.

وتعمل جوجل بشكل متواصل على تحديث بيانات المنتجات من المتاجر التي أرشفتها منها، كما أنها لا تتقاضى أية رسوم من المتاجر لإدراج منتجاتها في نتائج بحثها، انما يكفي أن تحقق بعض الشروط المشروحة هنا.

المصدر: عالم التقنية

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