

يفقد بصره في إحدى عينيه فيحولها إلى كاميرا للتصوير يفقد بصره في إحدى عينيه فيحولها إلى كاميرا للتصوير

فقد الكندي روب سبنس الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، البصر في عينه اليمنى عندما كان طفلاً أثناء عبثه ببندقية والده.

وبعد إجراء عملية إزالة لعينه في عام 2008، قرر سبنس استبدالها بعين اصطناعية تحتوي على كاميرا فيديو بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة.

وعلى الرغم من أن العين الاصطناعية، لا تمكّن سبنس من الرؤية، إلا أنها قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت. وتتميز العين الاصطناعية بمقدرتها على العمل لمدة 30 دقيقة متواصلة قبل إعادة شحنها.

وتضم العين الاصطناعية غلافاً مكوناً من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، وكاميرا فيديو، وجهاز لاسلكي.

وقد تم تصميم العين من قبل صانع الأطراف الاصطناعية فيل بوين من تورنتو، في حين تم تطوير النسخة الأولى من الدارة الإلكترونية وأجهزة الكاميرا اللاسلكية من قبل المهندسين كوستا غراماتيس ومارتن لينغ.

ويمتلك سبنس حالياً عينين اصطناعيتين يستخدمهما بالتناوب كلما نفذ الشحن في إحداهما، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.