كشفت جي إم سي عن الجيل الجديد من يوكون بالفئتين القياسية و فئة يوكون XL الأكبر.
تأتي السيارة بتغيير جذري في التصميم الخارجي، تشمل واجهة أمامية قريبة من واجهة سييرا وشبك كبير محاط بمصابيح أمامية على شكل حرف C مع أضواء نهارية مدمجة ومصابيح ضباب سفلية عمودية، أما من الخلف فقد حصلت على عود خلفي مائل مع أبواب مصقولة وسقف مسطح إلى حد ما.
المقصورة الداخلية جديدة خاصة ومختلفة عن تاهو لأول مرة، وأصبحت يوكون أطول بفارق 155 ملم، مع كسوة جلدية في الداخل من خامات عالية الجودة، و حصلت أيضًا على شاشة لمس 10 انش وشاشة عدادات رقمية 8 انش بجانب شاشة معلومات علوية على الزجاج الأمامي 15 انش، مع خيار الحصول سقف زجاجي بانورامي مع اثنين من شاشات الترفيه للركاب في الخلف بحجم 12.6 إنش مثل فئات تاهو و سوبربان، في وقت أن فئة دينالي حصلت على مقاعد فريدة مع لوحة قيادة فخمة وزخارف من الخشب الطبيعي، مع إضافة كونسول وسطي منزلق لتوفير مساحة كافية لوضع حقيبة صغيرة بجوار السائق، و مسند يد كهربائي متحرك لأول مرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الكشف رسميًا عن الجيل الجديد كلياً من جي إم سي يوكون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق