

الكشف رسميًا عن الجيل الجديد كلياً من جي إم سي يوكون الكشف رسميًا عن الجيل الجديد كلياً من جي إم سي يوكون

كشفت جي إم سي عن الجيل الجديد من يوكون بالفئتين القياسية و فئة يوكون XL الأكبر.



تأتي السيارة بتغيير جذري في التصميم الخارجي، تشمل واجهة أمامية قريبة من واجهة سييرا وشبك كبير محاط بمصابيح أمامية على شكل حرف C مع أضواء نهارية مدمجة ومصابيح ضباب سفلية عمودية، أما من الخلف فقد حصلت على عود خلفي مائل مع أبواب مصقولة وسقف مسطح إلى حد ما.



المقصورة الداخلية جديدة خاصة ومختلفة عن تاهو لأول مرة، وأصبحت يوكون أطول بفارق 155 ملم، مع كسوة جلدية في الداخل من خامات عالية الجودة، و حصلت أيضًا على شاشة لمس 10 انش وشاشة عدادات رقمية 8 انش بجانب شاشة معلومات علوية على الزجاج الأمامي 15 انش، مع خيار الحصول سقف زجاجي بانورامي مع اثنين من شاشات الترفيه للركاب في الخلف بحجم 12.6 إنش مثل فئات تاهو و سوبربان، في وقت أن فئة دينالي حصلت على مقاعد فريدة مع لوحة قيادة فخمة وزخارف من الخشب الطبيعي، مع إضافة كونسول وسطي منزلق لتوفير مساحة كافية لوضع حقيبة صغيرة بجوار السائق، و مسند يد كهربائي متحرك لأول مرة.

وأطلقت جي إم سي مع هذا الجيل فئة AT4 الأولى على الإطلاق والمجهزة للطرق الوعرة, بها ألواح حماية سفلية مع إطارات جوديير لتمضي في كل التضاريس مع إمكانية التحكم في الاحتكاك مع نمط الطرق الوعرة و نظام المساعدة بهبوط المنحدرات، و يمكن رفعها عن الأرض بارتفاع إضافي يبلغ 50 ملم لرفع قدرات السيارة على التضاريس المختلفة، وتختلف من حيث المظهر الخارجي المستوحى من الكروم في فئة دينالي، مع وجود زوجين من مقابض السحب الحمراء مثل تلك المتوفرة في سييرا AT4.حصلت يوكون 2021 على العديد من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل مكابح طوارئ أوتوماتيكية، التنبيه من الاصطدامات الأمامية، مكابح رصد المشاة الأمامية والخلفية، ومساعد البقاء بالمسار مع رصد البقع العمياء.ميكانيكيًا تتوفر بخيارين من محركات البنزين حالياً، جميعهم V8 بسعة 6.2 و 5.3 لتر، الأول بقوة 420 حصان، مرتبط بناقل حركة من 10 سرعات.من المتوقع وصول جي إم سي يوكون 2021 إلى الأسواق العالمية بحلول الصيف القادم.











