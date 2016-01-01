

صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف

لا يحب أحد فكرة أخذ عينة من بول قطتهم. ولكن ماذا لو كان هناك جهاز يفعل هذا نيابة عنك ويرسل النتائج مباشرة إلى هاتفك الذكي؟

يعد صندوق قطط ذكي جرى الكشف عنه العام الجاري في معرض "CES" التجاري التكنولوجي في لاس فيغاس لعام 2020 أصحاب الحيوانات الأليفة بمراجعة شاملة لصحة قططهم بتعقب أشياء مثل الوزن والحركة، إنه أشبه بطيبب بيطري آلي في منزلك.

وفي خضم فحص أشياء مثل قطة منزلية ذات وزن زائد، سوف يقوم صندوق "كاريميتو" من شركة "نوفاندسات إس أيه إس" الفرنسية بتعقب عدد مرات التبول وحتى أخذ عينات من البول.

ثم يتم إرسال كل البيانات الخاصة بقطتك مباشرة إلى تطبيق على هاتفك الذكي عبر البلوتوث. وإذا ما كان هناك شيئ ليس على ما يرام يمكنك عرض النتائج أو عينات البول على الطبيب البيطري.

وفاز المنتج الذي تم وصفه بأنه أول صندوق رقمي خاص بصحة القطط في العالم، بجائزة الابتكار في المعرض التكنولوجي CES. ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه في الأسواق أو سعره.