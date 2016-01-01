صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف

آخر الأخبارعلم وتقنية › صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف

صورة الخبر: صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف
صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف

لا يحب أحد فكرة أخذ عينة من بول قطتهم. ولكن ماذا لو كان هناك جهاز يفعل هذا نيابة عنك ويرسل النتائج مباشرة إلى هاتفك الذكي؟
يعد صندوق قطط ذكي جرى الكشف عنه العام الجاري في معرض "CES" التجاري التكنولوجي في لاس فيغاس لعام 2020 أصحاب الحيوانات الأليفة بمراجعة شاملة لصحة قططهم بتعقب أشياء مثل الوزن والحركة، إنه أشبه بطيبب بيطري آلي في منزلك.
وفي خضم فحص أشياء مثل قطة منزلية ذات وزن زائد، سوف يقوم صندوق "كاريميتو" من شركة "نوفاندسات إس أيه إس" الفرنسية بتعقب عدد مرات التبول وحتى أخذ عينات من البول.
ثم يتم إرسال كل البيانات الخاصة بقطتك مباشرة إلى تطبيق على هاتفك الذكي عبر البلوتوث. وإذا ما كان هناك شيئ ليس على ما يرام يمكنك عرض النتائج أو عينات البول على الطبيب البيطري.
وفاز المنتج الذي تم وصفه بأنه أول صندوق رقمي خاص بصحة القطط في العالم، بجائزة الابتكار في المعرض التكنولوجي CES. ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه في الأسواق أو سعره.

المصدر: موقع 24

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صندوق ذكي يطمئنك عن صحة قطتك عبر الهاتف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64459

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager