

ننشر أسعار السيارات المستعملة في سوق الجمعة اليوم ١٧ يناير ننشر أسعار السيارات المستعملة في سوق الجمعة اليوم ١٧ يناير

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، اليوم الجمعة ١٧ يناير 2020 ، ثبات أسعار السيارات المستعملة بسوق الحي العاشر بمدينة نصر، بسبب حالة الركود الشديدة في حركة المبيعات ، لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.



الأسعار التي تذكرها «بوابة أخبار اليوم» استرشادية عن كل الفئات والأنواع المتاحة، وسجلت سيارات فيات شاهين من سنة 1998 - 2006 ما بين ٤٥ إلى ٦٧ ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 - 2006 ما بين ٤٣ إلى ٦٣ ألف جنيه ووصل سعر فيات 127- 128 من سنة 1977 - 2006 ما بين ١٩ إلى ٥٥ ألف جنيه.





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استقر سعر هيونداي إكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين ٤٥ إلى ٧٧ ألف جنيه، وسجل سعر سوزوكي ماروتي من سنة 1999 - 2014 ما بين ٣٨إلى ٧٨ألف جنيه. وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 - 2007 ما بين ١٢٣ إلى ١٣٥ ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 - 2007 ما بين ٨٤إلى ٢٠٦ آلاف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 - 2008 ما بين 65 إلى ١٠٣ آلاف جنيه.استقر سعر هيونداي أكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين ٥٤ إلى ٧٧ ألف جنيه، وسجل سعر دايو نوبيرا من سنة 2000 - 2006 ما بين ٣٦ إلى ١٢٦ ألف جنيه، وبلغ سعر بروتون جين 2 من سنة 2006 - 2016 ما بين 65 إلى 207 آلاف جنيه.استقر سعر نيسان صني من سنة 2010 - 2016 ما بين 110 إلى 185 ألف جنيه، ووصل سعر ميتسوبيشي لانسر من سنة 2010 - 2016 ما بين 155 إلى 305 آلاف جنيه، وسجل سعر هيونداي إلنترا من سنة 2003 - 2016 ما بين 86 إلى 335 ألف جنيه.