

تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها لأول مرة تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

تعمل تويوتا حاليا على تطوير الجيل القادم من هايلكس مع ظهور صور تجسسية له أثناء اختباره للمرة الأولى بتمويهات خارجية شاملة.



هايلكس ستحصل على بعض التحديثات الجمالية الخارجية والداخلية لتواكب لغة تصميم تويوتا الحالية، مع تقنيات أكثر تطورا ومواد أعلى جودة في الداخلية، كما نعلم أن البيك اب ستحصل على نسخة هجينة، إذ أعلنت الشركة مسبقاً عن عزمها بتقديم المولدات الكهربائية في جميع موديلاتها بحلول 2025، ولتحقيق ذلك، ستعتمد جميع سيارات بيك أب وSUV تويوتا على منصة F1 الجديدة التي تسمح بتطبيق حزمة واسعة من التقنيات المتطورة والمولدات الكهربائية.



وستأتي هذه الخطوة المحتومة ضمن جهود تويوتا لتلبية الضغوط التنظيمية المتزايدة عليها وعلى صانعات السيارات الأخرى من حكومات العالم لخفض انبعاثاتهم الكربونية.. ومن المتوقع أن هايلكس ستحصل على موديل هجين محدود، لا أن تتحول لبيك أب كهربائية بالكامل، وهو أمر من الصعب تحقيقه بالتقنيات الحالية.

عبر تطبيق نظام المولد الهجين المحدود، ستتمكن هايلكس من تخزين الطاقة الفائضة الناتجة عن الكبح وأثناء التوقف عن ضغط دواسة الوقود داخل بطارية ليثيوم ايون صغيرة، والتي سيتم استخدامها لدعم موتور كهربائي صغير أثناء التسارع خاصة، والذي يؤدي لأكبر قدر من الانبعاثات واستهلاك الوقود أثناء القيادة.من المتوقع تدشين تويوتا هايلكس الجيل القادم قبل نهاية 2020 أو بداية 2021.



