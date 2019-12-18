

معتقدات خاطئة يتمسك بها أغلب البشر حتى الآن معتقدات خاطئة يتمسك بها أغلب البشر حتى الآن

يعتمد البعض أحيانا على معتقدات نمطية سائدة من أجل اتخاذ القرارات بسهولة دون تفكير، ما يؤدي إلى اللجوء لأفكار مغلوطة لن تفيد كثيرا، مثلما الحال بالنسبة لتلك المجموعة من معتقدات خاطئة ثبت عدم دقتها منذ سنوات.



الزواج مثل السجن



تحتاج علاقات الزواج الناجحة إلى الوقت والجهد، إلا أنها في النهاية علاقة ضرورية تضمن للإنسان وجود الهدف الذي يعيش لأجله، فيما يمكن للزواج أن يصبح كالسجن للبعض ببساطة إن لم يحسنوا التصرف في المشكلات التي تواجههم مع طرف العلاقة الآخر.

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