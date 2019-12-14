شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، لدى محلات الصاغة في أسواق القاهرة الكبرى، وبلغت قيمته جنيهين، إذ سجل سعر العيار 21 نحو 686 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.
وقال نجيب، لـ«الدستور»، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب يعود لارتفاع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29%، لترتفع أوقية الذهب من 1552 إلى 1557 دولارًا خلال تعاملات اليوم بالبورصات العالمية.
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التعليقات على ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ686 جنيهًا للجرام
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