

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ686 جنيهًا للجرام ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ686 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، لدى محلات الصاغة في أسواق القاهرة الكبرى، وبلغت قيمته جنيهين، إذ سجل سعر العيار 21 نحو 686 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.







وقال نجيب، لـ«الدستور»، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب يعود لارتفاع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29%، لترتفع أوقية الذهب من 1552 إلى 1557 دولارًا خلال تعاملات اليوم بالبورصات العالمية.

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وجاءت أسعار الذهب كالتالي:عيار 18 سجل نحو 586 جنيهًا للجرامعيار 21 سجل نحو 686 جنيهًا للجرامعيار 24 سجل نحو 783 جنيهًا للجرامالجنيه الذهب سجل نحو 5488 جنيهًاأوقية الذهب سجلت 1557 دولارًاوكانت أسعار الذهب قد سجلت تباينًا كبيرًا وتذبذبًا واضطرابًا ملحوظًا منذ مطلع 2020 نتيجة بعض الأحداث السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع الأسعار للصعود إلى 1580 دولارًا، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ما دون 1560 دولارًا حاليًا، لتسجل 1557 دولارًا للأوقية.