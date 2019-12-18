

كيف تكشف أماكن تجاعيد الوجه عن أزمات صحية مختلفة؟ كيف تكشف أماكن تجاعيد الوجه عن أزمات صحية مختلفة؟

يكره الجميع تجاعيد الوجه، التي تكشف عن التقدم في العمر ونهاية سنوات الشباب، ولكن ماذا عن دور تلك العلامات في الكشف عن الأمراض أحيانا؟ هذا ما نوضحه عبر أزمات صحية توضحها أماكن تجاعيد الوجه.



تجاعيد الجبهة

كيف تكشف أماكن تجاعيد الوجه عن أزمات صحية مختلفة؟

تكشف تجاعيد الجبهة في بعض الأحيان، عن الإحساس بالتوتر والقلق أغلب الوقت، لذا تحذر صاحبها من أسلوب حياته الذي يتطلب الحصول على بعض الراحة والاسترخاء، فيما تدل تجاعيد الجبهة الشهيرة في أحيان أخرى على حصول الجسم على نسب كبرى من السكريات، مقابل نسب بسيطة من المياه، ما يتطلب الاعتدال حتى لا تنقلب الأمور إلى الأسوأ.



تجاعيد حاجب العين اليمنى

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تكشف تجاعيد الوجه في تلك المنطقة عن مستوى التسمم في الجسم، لذا فظهورها بشكل مبالغ يحذر من أزمة ما في الكبد، تحتاج إلى تناول الخضروات والبروتينات، وتجنب القهوة والأملاح والأكلات الحارة.تجاعيد حاجب العين اليسرىأما عن ظهور التجاعيد بجانب حاجب العين اليسرى بوضوح، فهذا ربما يكشف عن معاناة الطحال من أزمة صحية تتطلب سرعة زيارة الأطباء، يمكن علاجها بصورة مؤقتة من خلال تناول الفواكه الجافة، والاتزان فيما يخص تناول السكريات.تجاعيد أعلى الأنفأحيانا ما تكشف الخطوط أعلى الأنف عن الإصابة بالحساسية، فيما تشير في أحيان أخرى إلى زيادة مشاعر القلق والتوتر، وربما إلى تراجع الرغبة الجنسية، ما يحتاج إلى معرفة السبب لعلاجه سريعا.التجاعيد إلى جانب العينمن الوارد أن يصاب المرء بالتجاعيد على جانب العين، نظرا لقيامه بالابتسام بعضلات الوجه كلها، إلا أنه في حالات أخرى يمكن لتلك التجاعيد أن تظهر بسبب قيام الإنسان بغلق عينيه قليلا للتركيز من أجل قراءة أو مشاهدة شيء ما، الأمر الذي يشير هنا إلى أزمة بصرية تتطلب زيارة طبيب العيون فورا.التجاعيد أسفل العينفي العادة تظهر تلك التجاعيد أسفل العين، بسبب عدم حصول المرء على عدد الساعات المثالي من النوم، إلا أن ظهور تلك التجاعيد في حالة الاستغراق في النوم لساعات مناسبة، يعني ربما المعاناة من أزمة في الكلى، أو ضعف في تدفق الدم ينصح معه بممارسة الرياضة.تجاعيد جانبي الفمظهور تجاعيد الفم بشكل مريب قد يكشف عن مرور القولون بأزمة صحية ما، ينصح معها بالحصول على كميات مناسبة من السوائل، تناول الأكلات التي تحتوي على فيتامين د، مع ممارسة الرياضة.تجاعيد أعلى الشفاهالمعتاد أن تظهر تلك التجاعيد لدى المدخنين أو لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس كثيرا، إلا أنه في حالات أخرى تكشف تلك التجاعيد عن أزمة صحية بالطحال، يمكن علاجها من خلال تناول الفواكه الجافة.تجاعيد الرقبةتشير خطوط الرقبة في المعتاد إلى التقدم في السن أو المعاناة من السمنة، فيما تكشف في ظروف خاصة عن مشكلة ما بالغدة الدرقية، وهي إحدى أبرز غدد الجسم التي يمكن علاجها بشكل عام من خلال تناول حبوب الزنك، وتقليل كميات الجلوتين في الجسم، مع ضرورة زيارة الطبيب في حال تدهور الوضع الصحي لها.تجاعيد أسفل الشفاهالنهاية مع تلك التجاعيد، التي تكشف عن تحمل صاحبها لطاقة سلبية يمكن أن تؤثر على الصحة بالسلب، لذا ينصح بالاسترخاء وممارسة بعض النشاطات التي يمكنها تحويل تلك الطاقة السلبية لأخرى إيجابية