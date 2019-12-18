

مصادر ملكية: الأمير هاري لا يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى مصادر ملكية: الأمير هاري لا يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى

في تطور جديد بأزمة تنحي الأمير هاري عن عرش بريطانيا، كشفت مصادر من داخل قصر بيكنجهام الملكي، أن دوق ساسكس لا يعتزم العودة للإقامة بالمملكة المتحدة في القريب العاجل.



بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سرح قصر "بيكنجهام" عددا كبيرا من العمالة التي استعان بها الأمير وزوجته الممثلة المعتزلة "ميجان ماركل" لمباشرة شئون منزلهم الكائن في "وندسور"، بعد أكثر من أسبوع عن إعلان الأمير اعتزال الحياة الملكية.



يأتي ذلك فيما خرجت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن صمتها، الاثنين الماضي، في بيان رسمي أعلنت فيه موافقتها قرار الأمير البالغ من العمر 35 عامًا الانتقال للإقامة بكندا بعد تخليه عن مهامه الرسمية كولي العهد السادس على ترتيب العرش البريطاني.

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وكانت الملكة ذكرت خلال البيان أن حفيدها الثاني من ولي العهد، الأمير تشارلز، سينتقل بين كندا والمملكة المتحدة، نافية ما أثير قبل ذلك حول عزمه الاستقرار بكندا بصحبة زوجته ميجان ماركل وابنهما الأمير آرتشي.الجدير بالذكر أن الأمير "هاري" انتقل للإقامة بمنزل في مقاطعة "وندسور" بعيدًا عن قصر كينجستون الملكي، محل إقامته وشقيقه الأمير ويليام سابقًا، منتصف العام الماضي، وذلك بعد خلافات نشبت بين ميجان والأميرة "كيت ميدلتون"، زوجة الأمير ويليام.جاء ذلك فيما كشفت مصادر من داخل قصر الحكم الملكي البريطاني أن الملكة ذات الـ 93 عامًا تمر بحالة نفسية سيئة للغاية بعد قرار حفيدها المفضل الانتقال للإقامة خارج المملكة المتحدة، فيما عقد ولي العهد الأمير تشارلز والأمير ويليام وهاري قمة غير مسبوقة في ساندرينجهام لمناقشة الخيارات المطروحة أمام هاري خلال المرحلة المقبلة