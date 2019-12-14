

سعر الدولار في 10 بنوك سعر الدولار في 10 بنوك

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.



وتراجع سعر الدولار لـ 15.7794 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع حسب اخر إعلان للبنك المركزي المصري.



وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع متراجعا بنحو 3 قروش.

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وانخفض في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع ليخسر 4 قروش.وكذا واصل الدولار تراجعه في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع فاقدا نحو 3 قروش.وانخفض الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع ليفقد نحو 4 قروش.وتراجع سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية بنحو 3 قروش مسجلا 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.وانخفض 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والبركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.