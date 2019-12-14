

البيتكوين المشفرة تقترب من 9 آلاف دولار البيتكوين المشفرة تقترب من 9 آلاف دولار

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" المشفرة قرب مستوى 9 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تواصل الطلب على الأصول الرقمية.



وماتزال العملات المشفرة تشهد إقبالًا ملحوظًا من قبل المستثمرين، مع ترقب عملية انقسام جديدة لعملة البيتكوين في وقت لاحق من العام الحالي، ما يقلص المعروض من العملة في السوق.



وحققت العملات الإلكترونية مكاسب قوية منذ بداية العام الحالي، مع سعي المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة في أعقاب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبعد تطورات في سوق العملات المشفرة.

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وشهد الأسبوع الجاري طرح العقود الآجلة لتداول البيتكوين في بورصة "شيكاغو"، وسط أحجام تداولات قوية.وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنحو 1.4 بالمائة لتصل إلى مستوى 8831 دولار.، بعد أن لامست مستوى 9 آلاف دولار في وقت سابق من التعاملات.وارتفعت عملة "الإثيريوم" بنسبة 3.4 بالمائة لتصل إلى 168.4 دولار، كما صعدت "الريبل" بنحو 2.1 بالمائة مسجلة 0.2323 دولار.وسجلت عملة "البيتكوين كاش" التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأكبر بين العملات المشفرة ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 338.9 دولار، بينما انخفضت" بيتكوين إس في" بنحو 7.2% إلى 294 دولارا.وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية 245.7 مليار دولار مقابل 237.4 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.