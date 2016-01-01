قالت الدكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن الملح يعمل على رفع محتوى الصوديوم في الخلايا العضلية الملساء لجدران الشرايين، فيسهل دخول الكالسيوم إلى الخلايا وهذا يؤدي إلى تقلص القطر الداخلي للشرايين فتصبح ضيقه.
وتابعت هدير جميل، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الملح يسبب احتباس السوائل في الجسم وزيادة الضغط على الشرايين من جهة أخرى، كما أنه يعمل على زيادة إفراز الأدرينالين الذي يؤدي إلى تقلص الشرايين وانخفاض سرعة جريان الدم في الجسم.
وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الملح يزيد من كمية الصوديوم في مجرى الدم ويخل من التوازن، لتجد الكلى التي تتحكم بكمية السوائل المخزنة في الجسم صعوبة في التخلص من المياه.
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التعليقات على احذر الملح.. طبيبة تكشف عن أخطر 3 أمراض يُسببها
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